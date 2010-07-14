Вдова погибшего под Смоленском поляка опасается, что его тело подменили

Семья одной из жертв авиакатастрофы под Смоленском 10 апреля Пшемыслава Госевского потребовала эксгумации, чтобы установить, действительно ли в Польшу из России было доставлено его тело, - сообщает Радио Свобода.

Вдова депутата польского Сейма, бывшего лидера крупнейшей оппозиционной фракции в парламенте "Право и справедливость" Пшемыслава Госевского Беата Госевска заявляет, что не уверена в том, что похоронила именно своего мужа.

Заявление с требованием проведения эксгумации направлено в военную прокуратуру.

"Огромной ошибкой было то, что эксгумацию не провели в Польше сразу после доставки останков погибших из России. Прошло 3 месяца, а россияне до сих пор не переслали в Польшу протоколы осмотра тел... До сих пор не известно, что стало причиной аварии, а на днях мне без всяких объяснений вернули костюм, который я передавала, чтобы в нем похоронить мужа" - заявила Госевска.

На прошлой неделе генеральный прокурор Польши Павел Сэрэмэт заявил, что не исключает эксгумации, если такова будет воля родственников погибших.

Между тем, сегодня брат погибшего президента Леха Качиньского Ярослав впервые дал одной из газет обширное интервью, касающееся трагедии под Смоленском, в котором, среди прочего, обвинил премьеров Дональда Туска и Владимира Путина в том, что они "не отнеслись к визиту польского президента в Катынь с должным уважением и старанием".