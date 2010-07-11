Лидером оппозиционной партии "Другая Россия" назвали Эдуарда Лимонова

В Москве состоялся учредительный съезд новой оппозиционной политической партии «Другая Россия», ее лидером избран оппозиционер и писатель Эдуард ЛИМОНОВ, передает РИА «Новости».

Новая партия намерена участвовать в парламентских выборах 2011 года.

Делегатами учредительного съезда стали в подавляющем большинстве представители неформальной молодежи.

Учредительный съезд новой партии бывшего лидера запрещенной НБП прошел в гостиничном комплексе "Измайлово". От метро до гостиницы стояли представители молодежи, недовольные учреждением "Другой России", с плакатами "Учредительный съезд фашистской партии".

По данным контрольно-ревизионной комиссии новой партии, на съезд собрались 150 делегатов из 50 регионов РФ. Они избрали руководящие органы: исполком, который возглавил Лимонов, центральную контрольно-ревизионную комиссию, региональные исполкомы.

Делегаты проголосовали за программу партии, одним из первых пунктов которой значится "Решительная демократизация страны". В ней также прописаны, в частности, такие пункты, как регулярная сменяемость высшей власти, национализации сырьевых отраслей промышленности, отмена закона "О политических партиях", отмена призыва в армию и создание "Профессиональной армии из добровольцев". Кроме того, программа предусматривает перенос столицы в Южную Сибирь - в новый город, заложенный с нуля.