Януковича беспокоит, почему создание ПРО идёт по несогласованному сценарию

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что Украина может инициировать свое участие в переговорах о создании глобальной системы безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня в интервью телеканалу «Интер».

«Если посмотреть в историю создания или обсуждения системы ПРО, мы помним участников этого процесса – это прежде всего США и Россия. Поэтому нас волнует, почему сейчас этот процесс идет по такому несогласованному сценарию», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По мнению премьер-министра Украины, сейчас всем странам-партнерам по созданию системы ПРО в Европе нужно сесть за стол переговоров. «Мы тоже готовы сесть за стол переговоров. Нам есть с чем идти. Мы имеем систему слежения за космическим пространством, которая размещена на территории Украины и которая, кстати, совместно используется з Россией», - добавил он.

Отвечая на вопрос журналиста, может ли Украина инициировать свое участие и предложить свой опыт в создании системы ПРО, В.ЯНУКОВИЧ сказал: «Безусловно, может».