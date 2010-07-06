Эксперт: новый президент Польши будет осторожен с Украиной

Победитель внеочередных выборов Президента Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ, скорее всего, будет менее активным в ведении внешней политики, в том числе, относительно Украины, чем предыдущий глава государства Лех Качинский.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал эксперт Института международных отношений Варшавского университета Анджей ШЕПТИЦКИЙ.

Он отметил, что Л.Качинский, который был президентом Польши с 2005 года, симпатизировал Украине и ценил польско-украинские отношения благодаря историческим и геополитическим интересам обоих государств, которые дополнительно усиливал украинский Президент Виктор ЮЩЕНКО.

По словам эксперта, Б.КОМОРОВСКИЙ также положительно настроен на сотрудничество с Украиной, о чем, в частности, свидетельствуют его заявления за последние несколько лет и попытки заблокировать принятие Сеймом в 2008 году постановления о событиях на Волыни.

Однако у Б.КОМОРОВСКОГО больше опыта во внутренней политике, и, скорее всего, в международных делах он будет исполнителем политики партии „Гражданская платформа” (РО).

„Как мне кажется, он не будет активным во внешней политике: это не его первоочередной „конек”. Подозреваю, что политика относительно Украины будет в первую очередь политикой Дональда ТУСКА и Радослава СИКОРСКОГО (главы правительства и министра иностранных дел – УНИАН)” – сказал эксперт.

Он заметил, что „Гражданская платформа” пытается вести более прагматичную внешнюю политику, пытаясь улучшить отношения с Россией.

По мнению А.ШЕПТИЦКОГО, правящая с конца 2007 года партия власти будет менее активно поддерживать вступление Украины в НАТО, аргументируя это тем, что украинцы сами этого не хотят.

Кроме этого, Польша будет больше концентрироваться на реализации таких проектов, как „Восточное партнерство”, что должны приблизить украинцев к вступлению в Евросоюз, а не добиваться признания перспектив евроинтеграции Украины.

Эксперт добавил, что „Гражданская платформа”, желая улучшить отношения с Россией, может менее охотно совместно с Украиной выступать в проектах, которые россияне считают угрожающими своим интересам.

Как сообщал УНИАН, Б.КОМОРОВСКИЙ выиграл внеочередные президентские выборы у брата-близнеца трагического погибшего в апреле Президента Польши Леха Качинского Ярослава, который возглавляет самую популярную оппозиционную партию „Право и справедливость”.

Политики PiS критиковали РО за то, что они якобы жертвуют сотрудничеством с Украиной, пытаясь улучшить отношения с Российской Федерацией, „империалистические замашки” которой часто критиковал Лех Качинский и его брат Ярослав.