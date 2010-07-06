Президент Сомали: страна – в руках Аль-Каиды

Президент Сомали шейх Шариф Шейх Ахмед призвал международное сообщество помочь его стране, сообщает Би-Би-Си. Международная помощь необходимо для того, чтобы противостоять повстанцам-исламистам. По словам Ахмеда, Сомали находится в руках "Аль-Каиды" и экстремистских групп.

Он сделал это заявление на региональном саммите в Эфиопии, и сегодня стало известно, что Афросоюз направит в Сомали дополнительно две тысячи миротворцев.

Соответствующее решение, сообщает ИТАР-ТАСС, принято на внеочередном саммите Межправительственной организации по развитию (Intergovernmental Authority on Development, IGAD) в Аддис-Абебе, созванном в связи с ухудшением обстановки в стране. Организация «решила немедленно разметить в Сомали дополнительно две тысячи миротворцев под мандатом Афросоюза», говорится в итоговом коммюнике саммита.

В заявлении не сказано, какие именно страны направят своих солдат, однако источники, близкие к встрече, сообщили, что большая часть подкрепления прибудет из Уганды.

Лидеры регионального блока, объединяющего Джибути, Кению, Сомали, Судан, Уганду и Эфиопию, заметили, что «для нормализации обстановки в государстве на Африканском Роге необходимо разместить как минимум 20 тысяч миротворцев из Африканского союза и ООН».

На данный момент миротворческая миссия Африканского союза в Сомали состоит из 6,3 тысяч солдат из Уганды и Бурунди.