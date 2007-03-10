План урегулирования косовской проблемы абсолютно неприемлем для Сербии

В целом абсолютно неприемлемым назвал сегодня Президент Сербии Борис ТАДИЧ выработанный специальным посланником Генерального секретаря ООН Марти АХТИСААРИ план всеобъемлющего урегулирования косовской проблемы.

Как передает NEWru, этот план в подправленном виде был представлен сегодня для обсуждения на встрече в Вене руководителей Сербии и лидеров косовских албанцев с целью поставить точку в безрезультатных прямых переговорах о будущем статусе Косово, которые велись между Белградом и Приштиной с февраля прошлого года.

Предлагаемый М.АХТИСААРИ план урегулирования, отметил Б.ТАДИЧ, открывает путь к независимости сербской провинции Косово и Метохия, что противоречит нормам международного права, защищающим суверенитет и территориальную целостность международно признанных государств, каковым, безусловно, является и Сербия.

Предлагаемый Сербией компромисс, напомнил Президент Сербии, предусматривает предоставление проживающим в Косово албанцам очень широких, существенных прав автономии, подкрепленных международными гарантиями. Белград сохранил бы в своей компетенции лишь сферы внешней политики, обороны и охраны духовного и культурного наследия. По его мнению, такое предложение полностью соответствует основополагающим принципам международного права.

Б.ТАДИЧ подчеркнул, что Сербия всегда выступала и по-прежнему выступает за достижение взаимоприемлемого урегулирования путем переговоров и диалога, однако спецпосланник Генсека ООН не уделил должного внимания поиску такого решения и выбрал свой вариант, который может привести к "существенной дестабилизации" обстановки в регионе и за его пределами.

Принятие плана М.АХТИСААРИ, заявил он, станет "первым случаем в новейшей истории, когда демократическое и миролюбивое государство будет лишено части своей территории в угоду притязаниям определенной этнической группы, проживающей к тому же в непосредственном соседстве со своей этнической родиной".

Как сообщал УНИАН, М.АХТИСААРИ представил свой план месяц назад. Он предусматривает возможность постепенного предоставления Косово независимости, что вызывает недовольство Сербии. Окончательный вариант плана по Косово будет представлен в Совете безопасности ООН весной.

Косово находится под управлением ООН с 1999 года, когда в результате авиационного наступления НАТО авторитарный лидер Сербии Слободан Милошевич был вынужден вывести войска с территории провинции.

Сербия считает Косовский край своим культурным и религиозным центром, однако еще до распада Югославии подавляющее количество населения в нем составляли албанцы, а сам край имел права автономии, отмененные С.Милошевичем.