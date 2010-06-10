Кандидаты на пост лидера лейбористов подали заявки

Лейбористская партия Великобритании объявила о закрытии приема заявок от кандидатов на пост нового лидера, сообщает Би-Би-Си.

Бывший глава лейбористов Гордон Браун сложил с себя полномочия около месяца назад после всеобщих выборов.

На место нового лидера претендуют пять кандидатов. Среди них бывший глава британского МИДа Дэвид Милибанд и его родной брат Эдвард, в прошлом министр по делам окружающей среды.

Победитель будет выбран парламентариями-лейбористами, членами партии и представителями профсоюзов.

Результаты будут объявлены в сентябре этого года.