Кандидаты на пост лидера лейбористов подали заявки
02:36, 10 июня 2010Мир
706 0
Результаты будут объявлены в сентябре
Лейбористская партия Великобритании объявила о закрытии приема заявок от кандидатов на пост нового лидера, сообщает Би-Би-Си.
Бывший глава лейбористов Гордон Браун сложил с себя полномочия около месяца назад после всеобщих выборов.
На место нового лидера претендуют пять кандидатов. Среди них бывший глава британского МИДа Дэвид Милибанд и его родной брат Эдвард, в прошлом министр по делам окружающей среды.
Победитель будет выбран парламентариями-лейбористами, членами партии и представителями профсоюзов.
Результаты будут объявлены в сентябре этого года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter