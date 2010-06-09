Офицер полиции убила своих детей и покончила с собой
08:35, 09 июня 2010Мир
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Трагедия в Германии
В Германии 32-летняя офицер полиции убила своих детей, а затем покончила с собой.
Как сообщает «Газета.ру», согласно сообщению полиции, тела женщины, ее 5-летнего сына и 10-летней дочери были обнаружены в понедельник. Все трое умерли от удушения.
Инцидент произошел в городе Ораниенбург к северу от Берлина.
В полиции пока не дают комментариев о возможных причинах происшествия. На месте не было обнаружено предсмертной записки.
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