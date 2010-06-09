Офицер полиции убила своих детей и покончила с собой

В Германии 32-летняя офицер полиции убила своих детей, а затем покончила с собой.

Как сообщает «Газета.ру», согласно сообщению полиции, тела женщины, ее 5-летнего сына и 10-летней дочери были обнаружены в понедельник. Все трое умерли от удушения.

Инцидент произошел в городе Ораниенбург к северу от Берлина.

В полиции пока не дают комментариев о возможных причинах происшествия. На месте не было обнаружено предсмертной записки.