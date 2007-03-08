Чешский суд признал право грузин на антироссийский митинг

Пражский суд оправдал двух граждан Грузии, которые ранее были осуждены за акцию протеста против преследования их соотечественников в России, проходившую около российского посольства в Праге, сообщает CeskeNoviny. В декабре 2006 года молодых людей признали виновными в разжигании национальной ненависти и приговорили к четырем месяцам заключения, однако они подали апелляцию на это решение, которую суд удовлетворил 8 марта.

Акция протеста, за которую были осуждены жители Чехии Дмитрий Добрундашвили и Зураб Лилиашвили, состоялась 10 октября. Ее участники, как сообщает радио "Свобода", скандировали лозунги "Руки прочь от Грузии!" и держали транспаранты, на одном из которых был изображен российский солдат со свастикой на рукаве.

По словам организаторов митинга, они выступали не против российского народа, а против дискриминации грузин на территории РФ.

Напомним, что в начале октября 2006 года российские силовые ведомства резко активизировали поиск и депортацию нелегальных мигрантов из Грузии, а также проверки коммерческих структур, принадлежащих выходцам из этой республики. Поводом для этой кампании послужило задержание в Грузии нескольких российских военных, которых власти республики обвинили в шпионаже.

Лента.ру