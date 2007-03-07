Британский парламент потерял исторический колорит

Депутаты Палаты общин британского парламента проголосовали за реформу верхней палаты - Палаты лордов. Из предложенных правительством семи вариантов соотношения между назначаемыми и избираемыми членами палаты депутаты выбрали вариант стопроцентного выборного принципа формирования Палаты лордов. За это решение проголосовало 357 депутатов, против - 224.

"Это решение - исторический шаг вперед", - заявил после голосования лидер фракции лейбористов в Палате общин Джек Стро.

До сих пор члены верхней палаты парламента не избирались вовсе. Все они пожизненно назначались премьер-министром на основании заслуг и достижений перед государством, за исключением 92 наследственных лордов, сохранивших свои места в парламенте после реформы 1999 года.

Тогда права заседать в Палате лордов были лишены свыше 900 наследственных пэров и баронесс, поскольку они зачастую пренебрегали своими конституционными обязанностями, а размер Палаты был неимоверно раздут.

Голосование проводилось таким образом, чтобы в итоге прийти к одному варианту: сначала последовательно "отбрасывались" наименее популярные варианты, голоса перераспределялись по оставшимся вариантам и в итоге остался один вариант, наиболее приемлемый для всех.

Вопрос о необходимости реформирования палаты лордов вновь стал активно обсуждаться весной 2006 года, когда выяснилось, что, по меньшей мере, четыре кандидата на посты депутатов верхней палаты британского парламента внесли незадекларированные крупные суммы в фонд Лейбористской партии.

РИА "Новости"