В Польше проходит беатификация убитого спецслужбами священника
16:20, 06 июня 2010Мир
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Ежи Попелушко погиб в 1984-м
В Польше десятки тысяч собрались на церемонию причисления к лику блаженных католического священника Ежи Попелушко, убитого в годы правления коммунистов спецслужбами, сообщает Би-Би-Си.
Попелушко, на чьи проповеди собирались толпы народу, стал символом борьбы с коммунистическим режимом.
В 1984 году он был похищен, избит до смерти, а его тело брошено в реку.
В декабре прошлого года Папа Бенедикт XVI подписал декрет о признании Попелушко мучеником, что предшествует беатификации - последней ступени на пути к полной канонизации.
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