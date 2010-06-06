В Польше проходит беатификация убитого спецслужбами священника

В Польше десятки тысяч собрались на церемонию причисления к лику блаженных католического священника Ежи Попелушко, убитого в годы правления коммунистов спецслужбами, сообщает Би-Би-Си.

Попелушко, на чьи проповеди собирались толпы народу, стал символом борьбы с коммунистическим режимом.

В 1984 году он был похищен, избит до смерти, а его тело брошено в реку.

В декабре прошлого года Папа Бенедикт XVI подписал декрет о признании Попелушко мучеником, что предшествует беатификации - последней ступени на пути к полной канонизации.