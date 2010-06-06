В Кишиневе открыт памятник Василию Маргелову

В столице Молдовы 5 июня открыт памятник основателю Воздушно-десантных войск (ВДВ), Герою Советского Союза, генералу армии Василию Маргелову, который участвовал в освобождении Кишинева от немецко-фашистских захватчиков в 1944 г. Памятник построен на средства бывших десантников, проживающих в стране.

В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие сыновья генерала Александр и Виталий Маргеловы, специально прибывшие для этого в Кишинев. Они отметили, что воздвигнутый в Кишиневе памятник посвящен не только их отцу, но всем десантникам.

Как сообщал УНИАН (фоторепортаж), 20 февраля памятник В.Маргелову, как участнику освобождения города, был открыт в Херсоне.