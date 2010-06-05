Ученые обнаружили признаки жизни на спутнике Сатурна

Ученые NASA обнаружили признаки существования жизни на спутнике планеты Сатурн Титане.

Выводы о наличии примитивных видов биологической жизни на Титане сделаны на основе анализа данных, полученных с американского спутника «Кассини», сообщает «Газета.ру».

Согласно им, эти «жизненные формы дышат атмосферой этой крупнейшей луны Сатурна и потребляют находящиеся на поверхности Титана химические соединения, получая тем самым необходимую энергию».

«Мы считаем, что находящийся в атмосфере Титана водород используется биологическими формами аналогично тому, как на Земле живые организмы дышат кислородом», - сказал один из исследователей Крис МАККЕЙ. Он не исключил, что речь идет о совершенно новой форме биологической жизни, полностью отличной от земной.

Титан является вторым по величине спутником в Солнечной системе. Он был открыт в 1655 году голландским астрономом Христианом Гюйгенсом.

Диаметр Титана – 5152 км, что на 50% больше Луны.