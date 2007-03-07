Мэр по кличке ”Винни-Пух” в наручниках доставлен в суд

Отстраненный от должности мэр Владивостока Владимир Николаев, задержанный в Москве в минувший вторник, перевезен во Владивосток. В среду он был доставлен в наручниках в здание Ленинского райсуда Владивостока, где решается вопрос об избрании для него меры пресечения. Прокуратура требует заключить Николаева под стражу.

Прокуратура Приморского края возбудила второе уголовное дело в отношении мэра Владивостока Владимира Николаева, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. Он обвиняется в нарушении части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Следствие установило, что в марте прошлого года Николаев, "выходя за пределы своих полномочий, в нарушение требований законодательства" подписал четыре постановления о предоставлении гражданам земельных участков по 1500 квадратных метров в аренду на 49 лет для садоводства.

Ранее против Николаева прокуратура Приморского края возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Ему также инкриминируются несколько эпизодов, суммарные растраты по которым превысили 7,6 млн рублей. В частности, Николаев обвиняется в неправомерном заключении договоров охраны имущества администрации и сопровождения ГИБДД, а также "создании условий для осуществления чартерных рейсов компании "Владивосток-Авиа".

Николаев известен в определенных кругах под прозвищем "Винни-Пух".

По материалам Newsru, Лента.ру