Папа Римский призвал поляков пережить наводнение

Папа Римский БЕНЕДИКТ XVI призвал поляков со смирением и надеждой пережить наводнение, сообщило в воскресенье радио Ватикана.

Перед традиционной воскресной полуденной молитвой "Ангел Господень" понтифик обратился из окна своего кабинета к собравшимся на площади святого Петра польским паломникам на их родном языке.

Отметив, что он особо молится о пострадавших во время стихийного бедствия, Понтифик призвал пережить его с упованием на Пресвятую Троицу, торжество которой в воскресенье отмечает Католическая Церковь.

Папа Римский напомнил полякам библейский стих из Книги Иова: "Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?" Понтифик подчеркнул, что "все в мире объято Божиим планом спасения", поэтому трагедия потерь не может затмить радость надежды.

БЕНЕДИКТ XVI направил пострадавшим от наводнения в Польше 50 тысяч евро как свое личное пожертвование. Понтифик высказал пожелание, чтобы средства были направлены в епархии, население которых наиболее пострадало от стихийного бедствия.

По данным католической благотворительной организации Caritas ("Милосердие"), во время наводнения было затоплено около 19 тысяч домов, некоторые из них снесло с фундаментом, так что они не подлежат восстановлению. В общей сложности крова лишились почти 70 тысяч человек.