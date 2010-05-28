Китай не спешит менять пропорции золотовалютных резервов

Китай не намерен менять структуру валютной диверсификации, несмотря на продолжающийся в Европе долговой кризис. Об этом говорится в официальном заявлении Народного банка Китая. Публикация документа стала реакцией на распространенную накануне британскими СМИ информацию, что Центральный банк КНР пересмотрит пропорции своих валютных резервов. "Эти заявления беспочвенны. Европейский рынок был, есть и будет одним из ключевых направлений капиталовложений Государственного валютного управления Китая", - сообщается в документе, передает Associated Press. Кроме того, ЦБ Китая выражает уверенность, что в скором времени на финансовых рынках Европы восстановятся "стабильность и здоровое развитие".

Накануне, сообщает РосБизнесКонсалтинг, в британских СМИ появились поступившие от неназванных китайских чиновников сведения о том, что представители Государственного валютного управления Китая (SAFE) ведут переговоры с иностранными банкирами. Темой переговоров якобы стал возрастающий долг стран еврозоны и выпущенные ими облигации, однако о каких-либо действиях китайского правительства в их отношении напрямую не сообщалось.

Известно, что общий объем национальных валютных резервов Китая составляет 2,5 трлн долл., но его структура - государственная тайна. Предполагается, что долларовые активы, преимущественно долгосрочные казначейские облигации и прочие долговые обязательства правительства США, составляют около 70%, оставшиеся 30% в неравной пропорции поделены между активами в европейской валюте и иенах, причем первые составляют большую часть. По некоторым подсчетам, инвестиции Китая в государственный долг еврозоны приблизительно равны 630 млрд евро. Считается, что долговые облигации Греции, Ирландии, Италии, Португалии и Испании, в отношении финансовой стабильности которых официальный Пекин не раз выражал беспокойство, представлены незначительно, поскольку в основе консервативной финансовой стратегии страны лежит принцип безопасности.