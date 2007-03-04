Американский конвой в Афганистане попал в засаду

В воскресенье на востоке Афганистана 16 человек были убиты и 25 получили ранения в результате теракта против конвоя коалиционных сил, сообщает Associated Press.

Во время прохождения конвоя военнослужащих США в провинции Нангарар афганские боевики взорвали начиненный взрывчаткой микроавтобус. Затем по американской колонне был открыт перекрестный огонь из автоматического оружия.

Военнослужащие США также открыли ответный огонь по нападавшим.

По словам представителя местных властей, все погибшие в результате этого нападения - мирные афганцы. Пока неизвестно, погибли ли они в результате взрыва или были убиты ответным огнем солдат США.

О потерях в составе сил коалиции пока никакой информации нет.

Лента.ру