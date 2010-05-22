Путин: Таможенный союз не сможет заработать в полную силу

Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана не сможет заработать в полную силу с 1 июля 2010 года, как это предполагалось ранее, заявил премьер РФ Владимир Путин в интервью межгосударственной телерадиокомпании "Мир".

Накануне в Петербурге, напоминает РИА "Новости", премьеры России, Белоруссии и Казахстана проводили многочасовые переговоры, на которых так и не смогли согласовать позиции и урегулировать споры по вступлению в силу с 1 июля Таможенного кодекса. Как заявил после переговоров Путин, стороны договорились продолжить процесс ратификации Таможенного кодекса в течение двух недель на экспертном уровне.

Отвечая на вопрос журналиста телерадиокомпании "Мир", сможет ли Таможенный союз с 1 июля заработать в полную силу, премьер РФ сказал: "В полную силу не сможет".