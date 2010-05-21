Китай обеспокоен финансовым состоянием ЕС и США

Помощник министра финансов Китая Чжу Гуаняо выразил обеспокоенность Пекина относительно финансового состояния Евросоюза и Соединенных Штатов Америки. По его словам, долговые проблемы ряда европейских государств говорят о нестабильности глобальной финансовой системы, передает агентство Reuters. "Европейский кризис суверенных государств является вызовом не только для тех стран, которые принимают в нем непосредственное участие, но и угрожает стабильности всей международной финансовой системы", - заявил Чжу Гуаняо.

Говоря о проблемах США, представитель китайского Минфина отметил, что Пекин обеспокоен проблемой чрезмерного дефицита бюджета этой страны. "Мы надеемся, что дефицит американского бюджета сократится относительно ВВП по мере восстановления экономики и достижения стабильности", - заявил Чжу Гуаняо. Он также отметил, что в Пекине следят за заявлениями президента США Барака Обамы и министра финансов Тимоти Гайтнера относительно проблемы чрезмерного дефицита бюджета США.

В 2009 году, напоминает РосБизнесКонсалтинг, дефицит бюджета США составил 1,4 трлн долл., что равняется приблизительно 10% ВВП страны. По итогам нынешнего года данный показатель ожидается на уровне 1,6 трлн долл.

При этом КНР - крупнейший в мире держатель американских казначейских облигаций на общую сумму 895,2 млрд долл. В 2009 году китайские чиновники, включая премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао, неоднократно призывали Вашингтон избегать в бюджетной политике решений, которые могут негативно сказаться на стоимости гособлигаций.