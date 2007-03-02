Тимошенко о внешней политике Украины
Без изменения Конституции она не будет эффективной
Украина не сможет вести эффективную внешнюю политику без совершенствования Конституции.
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО на встрече с журналистам в Национальном пресс-клубе США.
«Сегодня в стране фактически действует две избранные власти – парламент и Президент», - отметила она. Эти две ветви власти из-за недостатков Конституции не сотрудничают, а взаимно конкурируют без четко очерченных правил конкуренции. Соответственно, сегодня непонятно, кто определяет в Украине внешнюю политику – все и никто, отметила Ю.ТИМОШЕНКО.
Примером такой конкуренции она назвала ситуацию с отклонением парламентом предложенной Президентом кандидатуры министра иностранных дел.
“Когда министр не утверждается в угоду интересам одной-двух политических сил - это реально означает, что в стране нет механизмов формирования внешнеполитического курса. Единственным выходом из этой ситуации является совершенствование Конституции, заложение в ней сбалансированных механизмов функционирования всех ветвей власти”, - подчеркнула лидер БЮТ.
Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что ее политическая сила выступает за одновременное проведение в Украине досрочных парламентских выборов и принятие новой Конституции.