Тимошенко о внешней политике Украины

Украина не сможет вести эффективную внешнюю политику без совершенствования Конституции.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО на встрече с журналистам в Национальном пресс-клубе США.

«Сегодня в стране фактически действует две избранные власти – парламент и Президент», - отметила она. Эти две ветви власти из-за недостатков Конституции не сотрудничают, а взаимно конкурируют без четко очерченных правил конкуренции. Соответственно, сегодня непонятно, кто определяет в Украине внешнюю политику – все и никто, отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Примером такой конкуренции она назвала ситуацию с отклонением парламентом предложенной Президентом кандидатуры министра иностранных дел.

“Когда министр не утверждается в угоду интересам одной-двух политических сил - это реально означает, что в стране нет механизмов формирования внешнеполитического курса. Единственным выходом из этой ситуации является совершенствование Конституции, заложение в ней сбалансированных механизмов функционирования всех ветвей власти”, - подчеркнула лидер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что ее политическая сила выступает за одновременное проведение в Украине досрочных парламентских выборов и принятие новой Конституции.