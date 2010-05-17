Пираты напали на судно «North Spirit» с российско-украинским экипажем

Камерунские пираты совершили нападение на судно «North Spirit» с российско-украинским экипажем, двое россиян похищены.

Об этом УНИАН сообщили в российском профессиональном союзе моряков.

«Вчера вечером, 16 мая, камерунские пираты совершили дерзкое нападение на судно «North Spirit» (флаг Сент-Винсент и Гренадины, менеджер греческая компания «Balthellas Chartering S.A.») с российско-украинским экипажем», - говорится в сообщении.

Сообщается, что как только лоцманы завершили проводку «North Spirit» на рейд порта Дуала (Дуала – крупнейший город Камеруна – УНИАН) и покинули теплоход, на борт взобралась группа из 20-ти вооруженных людей. Пираты вывели из строя все радио- и навигационное оборудование, разграбили каюты членов экипажа, присвоив все ценности, деньги и личные вещи, и под дулами автоматов заставили двух граждан России – капитана Бориса ТЕРСИНЦЕВА и старшего механика Игоря ШУМИКА, сесть к ним в лодку.

Подчеркивается, что о местонахождении похищенных ничего неизвестно. Никаких требований от пиратов пока не поступало.

Российский профсоюз моряков ссылаясь на старшего помощника и и.о. капитана «North Spirit» Александра КОРОЛЯ сообщает, что все остальные члены экипажа живы и здоровы и обеспечены продуктами питания и водой, связь восстановлена. На борту выставлена вооруженная охрана, команда ожидает постановки судна к причалу.

Сообщается, что о похищении двух российских моряков проинформирован МИД РФ и посольство РФ в Камеруне.