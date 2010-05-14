Замминистра обороны США изложил в Киеве позицию своей страны

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО и заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Александр ВЕРШБОУ обсудили двустороннее сотрудничество.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о практической реализации договоренностей, достигнутых во время визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Вашингтон, которые отражены в Совместном заявлении президентов Украины и США по результатам встречи в рамках Саммита по вопросам ядерной безопасности 12 апреля.

В этом контексте были обсуждены пути активизации отношений стратегического партнерства Украина-США в политической сфере, сфере безопасности, военно-политической, энергетической сферах.

Министр иностранных дел Украины проинформировал заместителя руководителя оборонного ведомства США о последних внешнеполитических инициативах нашего государства. В свою очередь, А.ВЕРШБОУ изложил позицию своей страны по актуальным вопросам, связанным с безопасностью европейского континента.

Как сообщила пресс-служба МИД, встреча засвидетельствовала обоюдную заинтересованность сторон к углублению сотрудничества в вышеупомянутых сферах, а также понимание необходимости развития сотрудничества на международной арене, в частности, в рамках международных организаций.