Вице-президентом ПАСЕ выбрали регионала Попеску

Председатель украинской парламентской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Иван ПОПЕСКУ избран вице-президентом Ассамблеи.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было одобрено сегодня в начале работы весенней сессии ПАСЕ.

Как сообщал УНИАН, во время зимней сессии ПАСЕ в конце января Ассамблея не смогла избрать вице-президента от Украины.

Тогда против кандидатуры И.ПОПЕСКУ выступили несколько народных депутатов Украины, в том числе Ольга ГЕРАСИМЬЮК (НУ-НС), которые направили соответствующее письмо Президенту ПАСЕ.

Ассамблея в январе решила перенести утверждение кандидатуры вице-президента ПАСЕ.