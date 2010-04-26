Вице-президентом ПАСЕ выбрали регионала Попеску
16:14, 26 апреля 2010Мир
1432 0
Решение приняли сегодня
Председатель украинской парламентской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Иван ПОПЕСКУ избран вице-президентом Ассамблеи.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было одобрено сегодня в начале работы весенней сессии ПАСЕ.
Как сообщал УНИАН, во время зимней сессии ПАСЕ в конце января Ассамблея не смогла избрать вице-президента от Украины.
Тогда против кандидатуры И.ПОПЕСКУ выступили несколько народных депутатов Украины, в том числе Ольга ГЕРАСИМЬЮК (НУ-НС), которые направили соответствующее письмо Президенту ПАСЕ.
Ассамблея в январе решила перенести утверждение кандидатуры вице-президента ПАСЕ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter