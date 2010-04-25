В Ираке схватили сподвижника Хусейна

В Ираке задержан бывший вице-президент страны, сподвижник Саддама Хусейна Иззат Ибрагим ад-Дури, сообщает Sifi News

За голову ад-Дури ранее было назначено вознаграждение в $10 млн.

Ад-Дури занимал во времена правления Саддама пост заместителя председателя Совета революционного командования Ирака и, по некоторым данным, формировавшим тайную оппозицию незадолго до свержения Саддама в апреле 2003 года. Считается, что после ареста Саддама ад-Дури руководил деятельностью иракских антиправительственных формирований.

По данным местных СМИ, бывший вице-президент был найден в пещере в районе гор Хамрин, где проводилась спецоперация против боевиков "Аль-Каиды".

Газета.ру