Медведев признал ответственность Сталина за Катынь, чтоб поставить точку?

Россия путем признания ответственности за Катынь Иосифа Сталина хочет завершить дискуссию по этому вопросу с польской стороной.

Такое мнение высказала эксперт Центра восточных исследований (OSW, Варшава) Ядвига РОГОЖА в анализе на тему дискуссии о Катыни в России, которым располагает агентство УНИАН.

Польский аналитик отмечает, что более широкая и свободная дискуссия стала возможной в России после крушения самолета Президента Польши Леха Качинского под Смоленском 10 апреля.

Как отмечает Я.РОГОЖА, ряд российских правозащитников выступают за открытие доступа к архивам по делу Катыни и за реабилитацию жертв этого преступления, чего с начала 90-х годов добивается польская сторона, однако против этого выступают власти РФ, которые считают достаточным признание ответственности за Катынь Сталина.

Представители российской власти через подконтрольные СМИ выступают против обнародования фамилий исполнителей расстрела польских пленных офицеров, поскольку "это было бы несправедливо по отношению к их потомкам", отмечает Я.РОГОЖА.

Как сообщал УНИАН, Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ в интервью англоязычному телеканалу Russia Today 14 апреля возложил на Сталина ответственность за Катынь.