Записи двух «черных ящиков» с самолета Качинского расшифровали

Два из трех самописцев разбившегося самолета Президента Польши Леха Качинского расшифрованы, речевой - требует восстановления.

Об этом УНИАН сообщили в Межгосударственном авиационном комитете.

«В лаборатории Межгосударственного авиационного комитета продолжаются работы по очистке от шумов звуковой информации. Речевая информация значительно зашумлена и имеется большое количество мест, требующих восстановления. Ожидается приезд в Москву польских специалистов для участия в работе по идентификации голосов членов экипажа», - говорится в сообщении.

В тоже время сообщается, что продолжается анализ параметрической информации. В частности, расшифрован обнаруженный на месте авиационного происшествия эксплуатационный бортовой самописец российского производства. Считанная с него информация используется дополнительно совместно с информацией, полученной с аварийного параметрического регистратора.

Также в Польше при участии специалиста Межгосударственного авиационного комитета завершено считывание параметрической информации на предприятии-изготовителе с бортового эксплуатационного накопителя польского производства.

«Эксплуатационные бортовые самописцы как российского, так и польского производства фиксируют то же количество параметров и объем информации, что и аварийный параметрический регистратор», - отмечает МАК.

Сообщается, что достигнута договоренность с польской стороной о порядке работ по анализу и оценке качества ГСМ (образцы горюче-смазочных материалов).

Также продолжается работа по анализу материалов, полученных по результатам облета радиотехнических средств посадки, наблюдения и связи аэродрома Смоленска «Северный».

В соответствии с планом работ, членами Технической комиссии также проводится анализ действий руководителя полетов, а также руководителя зоны посадки аэродрома. Проведена расшифровка записей наземных средств объективного контроля.

Все работы Технической комиссии проводятся в тесном взаимодействии с большой группой польских специалистов, подчеркивают в МАК.

Как сообщалось, польский самолет разбился 10 апреля под Смоленском. Погибли 96 человек, включая Президента Польши.