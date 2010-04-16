В Польше закрыли все аэропорты

В Польше закрыты все аэропорты.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, отменены все рейсы из аэропорта Жешова, о чем сообщает его официальный сайт.

Согласно сообщением Eurocontrol, которое отвечает за безопасность авиадвижения на Европейском континенте, сегодня в Европе будет осуществлено 11 тысяч авиарейсов вместо обычных 28 тысяч. Причина уменьшения количества авиарейсов – облако пепла, который распространяется над Европой после извержения вулкана в Исландии.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Польше было объявлено о закрытии всех аэропортов, кроме Кракова и Жешова, с 10.00 до 18.00. Позже было объявлено о закрытии аэродрома в Кракове.