Грузия недовольна, что ее военных не пригласили в Москву на парад

Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Украине Григол КАТАМАДЗЕ осуждает решение России не приглашать Грузию на парад ко Дню Победы в Москве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

«Я думаю, что в принципе это плохо, потому что 600 тыс. грузин ушли на фронт, и более половины из них не вернулись живыми», - сказал дипломат.

Как сообщалось, РФ не направляла военнослужащим армии Грузии приглашение для участия в Параде Победы 9 мая в Москве.

"Приглашения направлялись государствам-участникам СНГ. Грузия не входит в СНГ. Я думаю, другие комментарии здесь излишни", - сказал по этому поводу руководитель управления пресс-службы и информации Минобороны РФ Алексей КУЗНЕЦОВ.