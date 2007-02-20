В Колумбии началось извержение вулкана
09:12, 20 февраля 2007Мир
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12 лет назад Невадо-дель-Руис убил 25 тысяч человек
В Колумбии началось извержение вулкана Невадо-дель-Уила. Ему сопутствуют легкие подземные толчки. Власти региона объявили чрезвычайное положение в зоне вокруг вулкана и начали эвакуацию жителей близлежащих деревень.
Невадо-дель-Уила расположен в 280 км к юго-западу от Боготы, его высота достигает 5 тыс. 631 м над уровнем моря. По данным колумбийского геологического института, ранее этот вулкан считался спящим. В 1985 г. в Колумбии в результате извержения Невадо-дель-Руис погибли более 25 тыс. человек, передает (с) Reuters.
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