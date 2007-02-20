В Колумбии началось извержение вулкана Невадо-дель-Уила. Ему сопутствуют легкие подземные толчки. Власти региона объявили чрезвычайное положение в зоне вокруг вулкана и начали эвакуацию жителей близлежащих деревень.

Невадо-дель-Уила расположен в 280 км к юго-западу от Боготы, его высота достигает 5 тыс. 631 м над уровнем моря. По данным колумбийского геологического института, ранее этот вулкан считался спящим. В 1985 г. в Колумбии в результате извержения Невадо-дель-Руис погибли более 25 тыс. человек, передает (с) Reuters.

РБК-Украина