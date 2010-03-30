Путин получил железобетонный мотив, чтобы отменить последние свободы?

Российский оппозиционный деятель, писатель Эдуард ЛИМОНОВ считает, что теракты в московском метро могут стать поводом для отмены «последних свобод» в России.

Такое мнение он высказал в интервью УНИАН.

«В результате терактов власть, видимо, попробует закрутить гайки. Посмотрим, что они станут делать в ближайшие дни. Вероятно, запретят сначала массовые собрания граждан, поскольку по стране наблюдается рост протестных настроений – от Калининграда до Владивостока, да и "Стратегия-31" в самой Москве их очень тревожит», - сказал Э.ЛИМОНОВ (УНИАН: "Стратегия-31" – всероссийское движение в защиту свободы собраний. Началась как бессрочная серия гражданских акций протеста в защиту 31-й статьи Конституции РФ (о свободе собраний). Акции регулярно проводятся с 31 июля 2009 года каждое 31 число месяца, если такое число в месяце присутствует. Движение инициировано Э.ЛИМОНОВЫМ).

По мнению Э.ЛИМОНОВА, борьба с терроризмом, заявленная Владимиром ПУТИНЫМ 11 лет назад, не увенчалась успехом. «Террористы по своей прихоти и по мере необходимости взрывают российские города. А когда они этого не делают, то только потому, видимо, что не видят в этом необходимости – в какой-то отдельно взятый момент», - считает он.

«Созданные для борьбы с террористами центр "Э" и центр "Т" и хваленое ФСБ занимаются преследованием политических противников власти, поэтому им некогда ловить террористов. Они не внедрены в среду террористов, у них нет агентурной сети, короче – страна беззащитна при таком понимании безопасности», - подчеркнул Э.ЛИМОНОВ.

По его словам, вполне вероятно, что шахидки, если их смогут «собрать из частей» и узнать, окажутся родом с Северного Кавказа, но остается вопрос: кто их так профессионально, с дистанцией в полчаса (время между двумя взрывами на станциях метро – УНИАН) использовал в Москве и с какой целью.

«Борьба с терроризмом – хороший железобетонный повод, чтобы отменить последние свободы, которые у нас остались», - считает Э.ЛИМОНОВ.