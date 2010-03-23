Украинская делегация в ЕС разошлась во взглядах на Бандеру

Депутаты Украины и ЕС не смогли достичь договоренности по пункту Резолюции относительно Степана Бандеры из-за разногласий, возникших в украинской делегации.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом украинским журналистам по итогам 14-го заседания Комитета межпарламентского сотрудничества Украина-ЕС сообщил сопредседатель комитета Борис ТАРАСЮК.

“В момент принятия решения мы согласились с тем, что мы изымаем эти решения, поскольку было два члена нашей делегации, которые возражали”, - сказал украинский депутат.

Он отметил, что в проекте финального документа планировалось записать положение о том, что каждая страна имеет право определять и награждать свои героев, а Украина и страны ЕС должны совместно изучать общую историю, давать им оценку и ценить общее европейское достояние.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля Европарламент одобрил Резолюцию о ситуации в Украине, в которой, в частности, выразил сожаление по поводу решения Президента Виктора ЮЩЕНКО присвоить звание “Героя Украины” лидеру Организации украинских националистов Степану Бандере, и выразил надежду, что новый Президент Украины пересмотрит это решение.

Это решение Европарламента вызвало волну протестов в Украине, которые вылились в принятие рядом областных и городских советов разного уровня, преимущественно Западной Украины, резолюций с призывом к Европарламенту отменить этот пункт резолюции.