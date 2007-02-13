В Праге из-за угрозы терактов усилены меры безопасности (2 фото)

В Праге из-за угрозы терактов усилены меры безопасности в районе Дворца конгрессов, возле высотной гостиницы "Коринтия-Тауэрс", и на крупнейшем в столице автомобильном мосту, возведенного над районом Нусле.

"На основе анализа поступившей к правоохранительных органам информации сделан вывод о возможной террористической атаке, прежде всего на "Коринтию-Тауэрс", - передает ИТАР-ТАСС сообщение чешского радио.

Полиция определила степень угрозы теракта как "среднемалую". Согласно заверениям представителей правоохранительных органов, пражане и гости чешской столицы не должны испытать никаких сложностей в связи с введенными мерами безопасности.

Нусельский мост и гостиница Коринтиа Тауэрс

"Коринтия-Тауэрс" стоит на холме посреди района Нусле в центре города, и потому гостиницу удобно сделать объектом возможной атаки. Дворец конгрессов обычно используется для проведения наиболее значительных международных форумов.