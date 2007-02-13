В Праге из-за угрозы терактов усилены меры безопасности (2 фото)
21:53, 13 февраля 2007Мир
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В центре внимания "Коринтия-Тауэрс"
В Праге из-за угрозы терактов усилены меры безопасности в районе Дворца конгрессов, возле высотной гостиницы "Коринтия-Тауэрс", и на крупнейшем в столице автомобильном мосту, возведенного над районом Нусле.
"На основе анализа поступившей к правоохранительных органам информации сделан вывод о возможной террористической атаке, прежде всего на "Коринтию-Тауэрс", - передает ИТАР-ТАСС сообщение чешского радио.
Полиция определила степень угрозы теракта как "среднемалую". Согласно заверениям представителей правоохранительных органов, пражане и гости чешской столицы не должны испытать никаких сложностей в связи с введенными мерами безопасности.
|Нусельский мост и гостиница Коринтиа Тауэрс
|Corinthia Towers
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