Сильное землетрясение ощущалось в Токио

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западном побережье острова Хонсю в Японии.

По данным Геологической службы США, эпицентр находился в 283 км от Токио, у восточного побережья префектуры Фукусима. Очаг - на глубине 26,4 км. Подземные толчки ощущались в столице.

Сведений о масштабах разрушений или жертвах стихийного бедствия не поступало. Известно лишь, что толчки привели к автоматической остановке поездов на некоторых маршрутах, однако после того, как толчки прекратились, движение поездов возобновилось.

Американские сейсмологи не исключили возможность возникновения цунами, но Национальная геологическая служба Японии это не подтвердила.