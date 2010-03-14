Сильное землетрясение ощущалось в Токио
11:46, 14 марта 2010Мир
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Автоматически встали несколько поездов
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западном побережье острова Хонсю в Японии.
По данным Геологической службы США, эпицентр находился в 283 км от Токио, у восточного побережья префектуры Фукусима. Очаг - на глубине 26,4 км. Подземные толчки ощущались в столице.
Сведений о масштабах разрушений или жертвах стихийного бедствия не поступало. Известно лишь, что толчки привели к автоматической остановке поездов на некоторых маршрутах, однако после того, как толчки прекратились, движение поездов возобновилось.
Американские сейсмологи не исключили возможность возникновения цунами, но Национальная геологическая служба Японии это не подтвердила.
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