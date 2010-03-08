Сильное землетрясение в Турции: погибли по меньшей мере 38 человек

По меньшей мере 38 человек погибли в результате сильного землетрясения, которое произошло на востоке Турции, в провинции Элязыг в 4.32 по киевскому времени. Об этом сообщил мэр города Кованджылар Бекир Янильмаз.

Между тем, по информации турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям, жертвами землетрясения магнитудой шесть баллов на данный момент числятся 20 человек, еще 60 жителей восточной Турции получили травмы.

Газета.ру