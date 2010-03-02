Мэр Москвы о Сталине, Победе, соответствующей пропорции и иммунитете

Мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ заявляет, что изображения Иосифа Сталина будут размещены в городе не только к 65-летию Победы, но и на последующих торжественных мероприятиях, передает РИА «Новости».

Власти Москвы решили разместить в разных районах города к празднованию 65-ой годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне информационные стенды, посвященные роли И.Сталина, как Верховного Главнокомандующего, в годы Великой Отечественной войны. Правозащитники выразили возмущение этими планами и обещали выйти с акциями протеста в случае размещения таких плакатов. В ответ глава комитета рекламы Москвы Владимир МАКАРОВ пояснил, что изображения И.Сталина на информационных стендах появятся исключительно в "привязке" к событиям военных лет. Он уточнил, что стенды, размером один на полтора метра, будут размещены только в 10 местах.

"Вакханалия возникла в СМИ", - отметил Ю.ЛУЖКОВ. По его словам, СМИ исказили намерения столичных властей и создали впечатление, что город будет буквально "завешан" большими портретами И.Сталина.

"Мы это будем давать. Мы сделаем это в соответствующих пропорциях", - сказал Ю.ЛУЖКОВ, имея в виду размещение плакатов со И.Сталиным на День Победы.

При этом он добавил, что плакаты будут размещены и на 65-летие Победы, и "в ходе последующих мероприятий".

"Когда мы видим, как сносятся памятники, это возмущает нас. Мы должны иметь иммунитет, когда из нашей истории вычеркиваются личности", - заключил Ю.ЛУЖКОВ.