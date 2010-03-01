Бузек обещал Януковичу, что ЕС поможет Украине справиться с кризисом

Президент Европарламента Ежи БУЗЕК называет очень важным сигналом тот факт, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ первый зарубежный визит совершил в Брюссель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге с В.ЯНУКОВИЧЕМ после встречи в Брюсселе.

«Я очень доволен тем, что В.ЯНУКОВИЧ выбрал Брюссель в качестве первого зарубежного визита. И это очень важный сигнал для нас», - сказал Президент Европарламента.

По его убеждению, этот визит свидетельствует о начале долгосрочного сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом. «Мы нужны друг другу», - сказал Е.БУЗЕК.

Е.БУЗЕК также отметил, что сейчас Украина и ЕС переживают сложные времена экономического кризиса. При этом, по его словам, Евросоюз может оказать поддержку Украине в преодолении кризиса.