США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты. Ракета Минитмен-3 (Minuteman III) была запущена с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии, сообщила РИА Новости представитель базы Эрика Стюарт.

Баллистическая ракета без боевого заряда пролетела 6 тысяч 762 километра за 20 минут и поразила мишень на атолле Кваджалейн (Kwajalein Atoll) на западе Маршалловых островов.

Во время испытаний для навигации ракеты впервые была использована только спутниковая система GPS, без использования других средств навигации.

Главным достоинством новой системы наведения является значительное уменьшение кругового вероятного отклонения (КВО) боеголовки. Традиционные средства навигации позволяли добиться точности в несколько десятков метров, чего было недостаточно для поражения сильнозащищенных целей - например шахтных пусковых установок. С помощью GPS КВО боеголовки можно снизить до 10-20 метров.

Твердотопливные трехступенчатые ракеты Minuteman III составляют основу наземной группировки стратегических ядерных сил США. Дальность полета составляет 10 тысяч километров. "Минитмэн" может нести до трех боевых зарядов, но по договорам об ограничении стратегических наступательных вооружений их нагрузка сокращена до одной боеголовки.

По материалам РИА "Новости", Associated Press и Ленты.ру