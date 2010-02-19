Для помощи жертвам землетрясения на Гаити необходимо почти 1,5 млрд

Организация Объединенных Наций заявляет о необходимости собрать почти 1,5 млрд. долларов для помощи жертвам землетрясения на Гаити.

Организация впервые запрашивает столь крупную сумму для решения гуманитарных задач, передает Радио «Свобода».

Ведомство ООН по координации гуманитарных работ сообщило, что доноры уже собрали более 670 млн. долларов.

С призывом собрать недостающие средства в четверг выступили в Нью-Йорке Генеральный секретарь ООН ПАН Ги Мун и бывший Президент США Билл КЛИНТОН.

В результате катастрофического землетрясения на Гаити 12 января погибли более 200 тысяч человек, 1 миллион 200 тысяч жителей страны остались без крова.