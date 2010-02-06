После президентских выборов внешняя политика Украины не изменится

Министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО убежден, что после президентских выборов внешнеполитические приоритеты Украины не изменятся.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, такое мнение он высказал в Мюнхене во время встречи с вице-канцлером, министром иностранных дел ФРГ Гидо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ. В центре внимания находились вопросы углубления украинско-немецкого сотрудничества и дальнейшей поддержки Германией европейского курса Украины.

Вице-канцлер, федеральный министр иностранных дел Германии дал высокую оценку избирательному процессу в Украине, отметив его демократический и прозрачный характер. Г.ВЕСТЕРВЕЛЛЕ выразил надежду, что второй тур голосования тоже пройдет в соответствии с европейскими стандартами, что положительно повлияет на дальнейшую интеграцию Украины в ЕС.

Г.ВЕСТЕРВЕЛЛЕ отметил активную и положительную роль, которую играет П.ПОРОШЕНКО.

Со своей стороны руководитель украинского МИД поблагодарил за высокую оценку и подчеркнул, что позитивная и доверительная атмосфера, которая сложилась между главами внешнеполитических ведомств Германии и Украины, является важным элементом активизации традиционных партнерских отношений между двумя странами.

Министр иностранных дел Украины убежден, что главные приоритеты внешней политики Украины останутся неизменными, независимо от результатов выборов, поскольку они базируются на национальных интересах. Он отметил, что украинский народ, на практике сдав тест на европейскую зрелость, вправе ждать от ЕС соответствующих сигналов и практических шагов относительно перспектив европейской интеграции и визовой либерализации. В ходе беседы глава украинского внешнеполитического ведомства отметил необходимость урегулирования вопроса о выдаче долгосрочных виз украинским перевозчикам в соответствии с Соглашением с ЕС об упрощении оформления виз.

Министр иностранных дел Украины выразил надежду, что Германия с ее весомым голосом в ЕС одной из первых сделает свой конкретный вклад в интересах европейского будущего Украины.

Во время встречи министры детально обсудили практические шаги сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами обеих стран. Достигнута договоренность, что главными мероприятиями на ближайшую перспективу станут встреча в формате «Веймарский треугольник + Украина» на уровне министров иностранных дел, а также официальный визит Г.ВЕСТЕРВЕЛЛЕ в Украину.