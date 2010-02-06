Министры иностранных дел Украины и Китая встретились в Мюнхене

Министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО обсудил с министром иностранных дел КНР ЯН Цзечи актуальные вопросы украинско-китайского сотрудничества в области экономики и торговли, инвестиций и инфраструктурного строительства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, встреча состоялась в ходе традиционной 46-й Мюнхенской международной конференции по политике безопасности.

Стороны отметили значительный потенциал сотрудничества Украины и Китая в авиастроении, космической сфере, военно-техническом сотрудничестве, аграрном секторе.

П.ПОРОШЕНКО отметил, высокий уровень двусторонних отношений с Китаем и выразил заинтересованность и готовность украинской стороны к активизации межгосударственного политического диалога на высшем уровне, пригласив министра иностранных дел Китая осуществить официальный визит в Украину в ближайшее время. Приглашение было с благодарностью принято.

В свою очередь ЯН Цзечи отметил, что Китай уделяет большое внимание сотрудничеству с Украиной, которая играет важную роль в регионе. Глава китайского внешнеполитического ведомства пригласил украинскую сторону активно участвовать в работе Всемирной выставки «Экспо-2010» в г.Шанхай (Китай). Он также пригласил П.ПОРОШЕНКО посетить Китай с визитом во время проведения «Экспо-2010».