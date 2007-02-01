Тарасюк поставил себе оценку за работу в МИД

Экс-министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК заверяет, что Польша в дальнейшем будет стратегическим партнером Украины, а отношения с Варшавой будут и в дальнейшем приоритетными для Киева.

Об этом он сказал в интервью польской газете „Dziennik”, опубликованном сегодня.

На вопрос, как он оценивает почти два года своей работы в Министерстве иностранных дел, Б.ТАРАСЮК ответил, что “это было очень хорошее время для украинской дипломатии”. По пятибальной шкале экс-министр оценивает свою работу на “четверку” и не стыдится ни за свою работу, ни за своих коллег.

Успешным назвал Б.ТАРАСЮК „радикальное улучшение отношений с Европейским Союзом”. “Брюссель дал нам статус страны с рыночной экономикой, к чему мы так долго стремились. Удалось довести до конца разговоры об облегчении визового режима для украинцев. Есть достаточно большой прогресс в сотрудничестве с НАТО”, - сказал Б.ТАРАСЮК. В то же время он сказал, что, однако, “декларация премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА о замедлении темпа интеграции навредила этим планам. Он (В.ЯНУКОВИЧ) перечеркнул совсем реальную перспективу подписания Плана действий относительно членства во время встречи на высшем уровне с Североатлантическим альянсом в ноябре”.

Между тем Б.ТАРАСЮК отметил, что спокоен за будущее зарубежной политики Украины. „Хороший менеджер должен организовать работу фирмы так, чтобы она работала исправно, даже когда его самого не станет. Такой была моя цель и моих сотрудников. Нам удалось завести правила, которые помогут удержать избранный курс. Очевидно, имеет значение, кто будет руководить МИД”, - сказал экс-министр.

Бывший руководитель украинской дипломатии также сообщил изданию "Dziennik", что ему уже известно, кто будет его преемником на посту министра, но фамилию этого человека не назвал.