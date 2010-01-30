Центр Визенталя осудил присвоение звания Героя Бандере

Центр Симона Визенталя осудил присвоение звания Героя Украины Степану Бандере. Послу Украины в США передано письмо, в котором выражено "глубочайшее неприятие в связи с недавним награждением Степана Бандеры, сотрудничавшего с нацистами на ранних этапах Второй мировой войны, а последователи которого причастны к убийствам тысяч евреев и представителей других национальностей... Выглядит насмешкой, что о награждении объявлено в дни, когда мир чтит память жертв Холокоста".

Марк Вейцман, директор по вопросам отношений с государственными органами Центра, который подписал письмо добавил: "Девизом Симона Визенталя, уроженца Украины, были слова "Справедливость, а не месть". Как же жаль, что президент Ющенко пренебрег этим уроком и предпочел поддержать наследие Бандеры и преступников".

Центр Симона Визенталя - неправительственная организация, деятельность которой направлена на защиту прав человека, борьбу с терроризмом, антисемитизмом и изучение Холокоста. Центр был основан в Лос-Анджелесе (США) в 1977 году. Отделения Центра работают в Нью-Йорке, Майами, Торонто, Иерусалиме, Париже и Буэнос-Айресе.

Симон Визенталь родился в 1908 году в Бучаче (ныне Тернопольская обл.), с 1932 жил во Львове, работал архитектором. С 1941 г. находился во львовском гетто, с 1944 г. - в концлагере Маутхаузен. После окончания Второй мировой войны посвятил все свои силы поиску скрывшихся нацистских преступников. Умер в 2005 г.