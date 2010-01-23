Черноморский флот РФ опровергает сообщения о ЧП на своем корабле

Черноморский флот России опровергает информацию о том, что в Черном море терпит бедствие один из его кораблей.

Как сообщает РИА «Новости», по информации штаба Черноморского флота РФ, "все технические узлы на кораблях Черноморского флота, которые находятся в море, исправны, и никаких сбоев в их работе нет".

Как сообщал УНИАН, по данным источника в штабе ЧФ РФ, в Черном море, в 100 километрах от Севастополя, терпит бедствие корабль Черноморского флота Российской Федерации.

Военный эксперт, редактор издания «Флот 2017» Дмитрий ТЫМЧУК уточнил, что терпит бедствие плавучая мастерская ПМ-138, входящая в состав группы судов обеспечения Черноморского флота РФ. По данным эксперта, судно сегодня утром, набрав воды в топливные цистерны, потеряло ход, находясь в открытом море на расстоянии около 100 км на юг от Севастополя.

Из Севастополя на помощь судну вышел морской буксир «Шахтер».

Как сообщил Д.ТЫМЧУК, в феврале 2008 года плавучая мастерская ПМ-138, построенная 41 год назад, уже терпела бедствие в Эгейском море.