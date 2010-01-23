В Чечне задержали украинца, подозреваемого в пособничестве бандам

В Грозном задержан гражданин Украины Ахмад АБДУЛЛАЕВ, 1982 года рождения, подозреваемый в пособничестве участникам бандформирований, сообщает пресс-служба МВД Чечни.

В ходе проверки установлено, что в декабре прошлого года А.АБДУЛЛАЕВ с целью вступления в бандформирование приехал в Чечню, сообщает «Газета.ру».

В 2006 году он принял ислам, а через год сменил свои имя и фамилию – Артем МЕНЯЙЛО – на Ахмада АБДУЛЛАЕВА.

Задержанный подозревается в том, что, находясь на территории Украины, был связан с членами незаконных вооруженных формирований, занимался переправкой в страны Европы и обратно в Россию боевиков из Чечни и Ингушетии, в том числе раненых в ходе боевых действий, заявили в МВД Чечни.