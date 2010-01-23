Польский эксперт: обжаловать итоги выборов никому не удастся

Ни один из кандидатов на пост Президента Украины в случае проигрыша во втором туре выборов 7 февраля практически не имеет шансов добиться пересмотра их результатов.

Такое мнение высказал эксперт Центра Восточных исследований (OSW, Варшава) Тадеуш ОЛЬШАНСКИЙ в аналитическом обзоре, которым располагает УНИАН.

Аналитик отметил, что штабы кандидатов могут попробовать поставить под сомнение результаты голосования в случае небольшой разницы между количеством голосов избирателей, обжалуя эти результаты и организовывая массовые акции протеста.

По мнению Т.ОЛЬШАНСКОГО, агрессивнее доказывать факт фальсификации будет штаб нынешнего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, которая в первом туре выборов набрала на 10% меньше голосов, чем лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Польский эксперт считает, что в случае небольшой разницы (до 4%) между количеством набранных голосов во втором туре выборов, штаб Ю.ТИМОШЕНКО будет оспаривать их в суде, “хотя с небольшими шансами на успех”.

Т.ОЛЬШАНСКИЙ отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО может организовать массовые акции протеста, которые, по его мнению, не будут иметь определяющего влияния на рассмотрение дела, как это было во время Помаранчевой революции.

„В Украине сегодня нет потенциала наподобие 2004 года”, - считает эксперт.

Т.ОЛЬШАНСКИЙ также считает, что отказ штаба Ю.ТИМОШЕНКО обжаловать результаты первого тура выборов свидетельствует о „пропагандистском” характере заявления о том, что якобы из-за фальсификаций ее результат был уменьшен на 3%.

Т.ОЛЬШАНСКИЙ высказал мнение, что штаб В.ЯНУКОВИЧА тоже может попробовать поставить под сомнение результаты президентских выборов в случае проигрыша во втором туре.

„Но это будет происходить с меньшей настойчивостью и минимальными шансами на успех”, - отметил эксперт.

Он считает, что В.ЯНУКОВИЧ в случае проигрыша перестанет быть лидером Партии регионов, а сама партия может распасться на несколько группировок.