Российские журналисты просят министра защитить их от милиционеров
Задержание Стенина стало поводом
Руководители ряда российских СМИ опубликовали открытое письмо, адресованное министру внутренних дел Рашиду НУРГАЛИЕВУ. Об этом сообщает РИА Новости, разместившее на своем сайте полный текст обращения.
В письме представители прессы попросили Р.НУРГАЛИЕВА оградить своих коллег и других россиян от произвола со стороны сотрудников правоохранительных органов. Поводом к его написанию стало недавнее задержание фотокорреспондента РИА Новости Андрея СТЕНИНА, который по заданию редакции снимал несанкционированный митинг в центре Москвы.
В частности, в обращении отмечается, что А.СТЕНИН был задержан с нарушениями, причем сотрудники милиции проигнорировали предоставленное им журналистское удостоверение и передали в суд заведенное на него дело как на участника акции. В среду стало известно, что решением суда Тверского района Москвы А.СТЕНИН приговорен к штрафу 500 рублей.
Комментируя происшествие, составители письма подчеркнули, что действия правоохранительных органов ставят издания в ситуацию, при которой их сотрудники вынуждены отправляться на исполнение редакционных заданий под угрозой быть задержанными во время выполнения своих служебных обязанностей.
В связи с этим подписанты попросили Р.НУРГАЛИЕВА разобраться в инциденте с задержанием А.СТЕНИНА и принять соответствующие меры.
Среди тех, кто поставил свои подписи, фигурируют заместители гендиректора Первого канала и НТВ Кирилл КЛЕЙМЕНОВ и Татьяна МИТКОВА, главные редакторы радиостанции "Эхо Москвы" и РИА Новости Алексей ВЕНЕДИКТОВ и Светлана МИРОНЮК, газет "Известия", "Новая газета" и "Независимая газета" Виталий АБРАМОВ, Дмитрий МУРАТОВ и Константин РЕМЧУКОВ, а также журнала "Русский Newsweek" Михаил ФИШМАН и интернет-издания "Газета.Ру" Михаил МИХАЙЛИН.