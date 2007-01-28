Британские следователи нашли компромат на Блэра

Cледователи Скотланд-Ярда обнаружили доказательство причастности премьер-министра Великобритании Тони БЛЭРА к незаконному договору с "донорами" Лейбористской партии, согласно которому те, в обмен на свои пожертвования, должны были получить пэрство и место в Палате лордов.

Как передает РИА «Новости» , этот скандал на самом высоком уровне разгорелся в Великобритании еще несколько месяцев назад, однако “впервые “бумажный след", обнаруженный Скотланд-Ярдом, привел непосредственно к премьер-министру", - пишет в воскресенье газета "Санди Телеграф".

По ее данным, следователи Скотланд-Ярда среди пачки бумаг с Даунинг-стрит обнаружили написанную от руки записку премьера, в которой он выражает признательность 12 тайным "донорам", предоставившим лейбористам на избирательную компанию в 2005 году 14 миллионов фунтов стерлингов.

По закону о политических партиях 2000 года, все взносы свыше 5 тысяч фунтов должны декларироваться, а в секрете могут держаться только те займы, которые предоставлены на коммерческих условиях под проценты.

Даунинг-стрит полностью отрицает любую причастность Т.БЛЭРА к скандалу.

"Это все неправда. Такого документа не существует", - приводит другая воскресная газета - "Санди Таймс" - слова официального представителя премьер-министра.

Т.БЛЭР рекомендовал Палате лордов дать титулы пэров четверым "донорам" в конце 2005 года. Его ходатайство было безуспешным. Полицейские, однако, предполагают, что лейбористы намеревались сделать пэрами не четверых спонсоров, а больше, в том числе, и мультимиллионера сэра Кристофера ЭВАНСА, единственного "донора", задержанного за время 10-месячного расследования.

В июле прошлого года был арестован и затем отпущен под залог отвечавший за сбор пожертвований для Лейбористской партии лорд ЛЕВИ. На допросе он показал, что не занимался назначением пэров и не влиял на этот процесс, поскольку это прерогатива премьер-министра.

Десять дней назад Скотланд-Ярд задержал по подозрению в причастности к совершению незаконных сделок советника премьер-министра и правительства Великобритании Рут ТЕРНЕР. После допроса ее отпустили под залог без предъявления обвинений. Ее подозревают в сокрытии от правоохранительных органов информации по данному делу.

Незадолго до этого полиция допросила главу администрации премьер-министра Великобритании - Джонатана ПАУЭЛЛА. Как пишет "Санди Таймс", речь шла о встрече летом 2005 года Т.БЛЭРА, ДЖ.ПАУЭЛЛА и лорда ЛЕВИ. Именно на этой встрече, по данным полиции, обсуждались детали сделки Даунинг-стрит с "донорами". Об этом совещании Скотланд-Ярду стало известно из электронной переписки двух советников премьера – Р.ТЕРНЕР и Джона МАКТЕРНАНА.

В настоящее время, по данным "Санди Телеграф", Скотланд-Ярд готовит подробное досье, которое докажет, что, по крайней мере, некоторые из пожертвований Лейбористская партия получила в обмен на обещание титулов. И хотя это досье, возможно, не приведет к предъявлению обвинений самому премьер-министру, вероятность того, что его вновь привлекут к расследованию дела в качестве свидетеля, в связи с последними событиями резко возросла.

Т.БЛЭР уже был допрошен в качестве свидетеля по данному делу следователями Скотланд-Ярда в середине декабря прошлого года, равно как и несколько других министров британского кабинета.

Новый поворот в деле о "пожертвованиях в обмен на титулы", по мнению британских наблюдателей, может еще больше ударить по репутации Т.БЛЭРА и вновь поставить вопрос о его скорейшем уходе с постов главы партии и правительства, считают эксперты.