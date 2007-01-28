Скотланд-Ярд может закрыть дело Литвиненко

Детективы Скотланд-Ярда, расследующие отравление бывшего полковника ФСБ Александра Литвиненко, сказали его вдове, что бизнесмен Андрей ЛУГОВОЙ, который стал главным подозреваемым, может избежать суда, а дело может быть закрыто.

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на следователей, с которыми Марина ЛИТВИНЕНКО встречалась 12 дней назад, полиция готова рекомендовать предъявление обвинений Дмитрию КОВТУНУ и А.ЛУГОВОМУ.

Однако, по словам следователей, они планируют закрыть дело, так как не имеют полномочий представить их суду. Источники, близкие к расследованию, сообщили: «Марине сказали, что офицеры уверены, в том, кто это сделал, они раскрыли дело, но будут вынуждены закрыть его, так как нет шанса экстрадировать подозреваемых».