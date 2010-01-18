В России проигрыш Януковича во втором туре считают фантастикой

Первый тур выборов Президента Украины прошел без нарушений. Об этом во время видео-моста Киев-Москва сказал депутат Госдумы России Сергей МАРКОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «выборы прошли честно и хорошо, и с этим надо поздравить честно и хорошо, по закону. Была реально конкурентная борьба».

С.МАРКОВ также прогнозирует, что победу во втором туре получит лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ. «Чтобы представитель оппозиции получил на 10% больше, а потом проиграл – это просто фантастика», - сказал он. С.МАРКОВ предполагает, что во втором туре В.ЯНУКОВИЧ получит порядка 48,5% голосов, а Юлия ТИМОШЕНКО – около 42%.

По его словам, в штабе Ю.ТИМОШЕНКО понимают, что если все будет, как сейчас, выборы будут проиграны.

Депутат заявляет, что такими действиями может быть предложение Сергею ТИГИПКО должности премьер-министра, но трудно представить, при каких условиях он на это может согласиться.

По мнению российского депутата, в случае проигрыша Ю.ТИМОШЕНКО может отказаться признать результаты выборов. С.МАРКОВ отметил, что оппозицию уже обвиняли в фальсификациях.