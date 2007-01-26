Россия протестует против американских ракет в Польше и Чехии

Министерство иностранных дел России считает, что размещение в Польше и Чехии элементов системы противоракетной обороны США будет иметь негативные последствия для международной безопасности.

Как сообщает департамент информации и печати МИД России, об этом заявил официальный представитель МИД Михаил КАМЫНИН.

«Планы создания ПРО США в Европе – это ошибочный шаг с негативными последствиями для международной безопасности»,- сказал он.

М.КАМЫНИН отметил, что Россия отрицательно относится к таким предложениям США.

«Создание европейской противоракетной базы США нельзя рассматривать иначе, как существенную реконфигурацию американского военного присутствия в Европе. Какие бы нам ни приводились аргументы о будто бы не направленности этой базы против России и о ее предназначении для решения проблем распространения оружия массового уничтожения и противодействия ракетной угрозе с азиатских направлений, мы не можем не видеть факт последовательного придания американским вооруженным силам в этом регионе стратегического компонента»,- добавил он.

По словам М.КАМЫНИНА, наличие такой базы вблизи российских границ будет фактором, который Россия должна учитывать при определении своих шагов в военно-политической сфере и в практическом военном строительстве.